Nuovo appuntamento per “Let’s Play Together”, il progetto del Club che mira a promuovere i valori di coesione e inclusione sociale attraverso lo sport. Il 23 ottobre, i ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali della squadra AS Roma for Special, che partecipano al torneo paralimpico FIGC, si sono recati al Campo dei Miracoli nel quartiere Corviale per partecipare ad un triangolare di calcio con avversari particolarmente significativi. Ad accompagnarli, i calciatori della Roma Primavera Leonardo Graziani e Giulio Misitano .