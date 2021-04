Lesione Pedro, salta anche Cagliari

Il Messaggero (G.Lengua) – La Roma perde Pedro per almeno dieci giorni. Lo spagnolo ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra nella partita contro il Torino. Una nuova tegola per Fonseca che rischia di rinunciare all’attaccante anche per la semifinale di andata contro il Manchester United. Nella sfida contro l’Atalanta out anche Diawara (squalificato), Smalling, Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla.

La speranza che almeno uno di questi ultimi torni contro il Cagliari. La formazione contro l’Atalanta ha ben poche incognite. In porta tornerà Pau Lopez e in difesa Mancini. A centrocampo la coppia Veretout-Villar con Karsdorp e Peres ai lati. Sulla trequarti Mkhitaryan e Pellegrini dietro a Dzeko.