Lesione Pedro che dà forfait. Stop Calafiori

Il Tempo (E.Zotti) – Per Fonseca le prime notizie del 2021 arrivano dall’infermeria. Il tecnico giallorosso nella gara contro la Sampdoria in programma domenica all’Olimpico dovrà fare a meno di Pedro: lo spagnolo è alle prese con una lesione al flessore destro – negli ultimi due giorni si è allenato a parte – e le sue condizioni saranno valutate dopo il match contro gli uomini di Ranieri ma sicuramente non sarà a disposizione per la trasferta del 6 gennaio in casa del Crotone.

Leggi anche: Mercato, l’Everton vuole riscattare Olsen: Bernard può essere inserito nell’affare

Si teme lo stesso problema per Calafiori che questa mattina verrà sottoposto ad un’ecografia al Fulvio Bernardini: attualmente il terzino accusa dolore ed è in attesa di conoscere l’entità dell’infortunio. Vista la situazione d’emergenza i titolari sulle fasce saranno Karsdorp e Bruno Peres, con Santon pronto a dare una mano in corsa su entrambe le corsie.

Leggi anche: Tiago Pinto, talenti & plusvalenze. Ecco il nuovo stratega: «Modernizzerò la Roma»

Considerata l’assenza forzata di Pedro nella prossima è possibile che Fonseca decida di schierare Pellegrini da trequartista, con Villar che prenderebbe il posto del numero 7 in posizione più arretrata.