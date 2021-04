Lesione muscolare al flessore destro per El Shaarawy: 15 giorni di stop

Periodo nerissimo per la Roma sia in campo sia fuori. Sabato pomeriggio, contro il Sassuolo, Stephan El Shaarawy aveva lasciato il campo con un problema muscolare ed oggi è arrivata la diagnosi. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport l’attaccante giallorosso dovrà rimanere fuori per 15 giorni a causa di una lesione muscolare al flessore destro. Out per la doppia sfida di Europa League contro l’Ajax.

