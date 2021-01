Lesione al flessore destro per Pedro e Calafiori, fastidio al ginocchio sinistro per Fazio

E’ stata diramata dalla Roma la lista dei convocati per la sfida contro la Sampdoria dell’Olimpico di domani sera. Non sono stati convocati Pedro, Calafiori e Fazio. I primi hanno riportato una lesione al flessore destro e saranno valutati giorno per giorno. Per l’argentino invece l’esclusione è dovuta da un fastidio al ginocchio sinistro.