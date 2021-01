L’esame di laurea del giovane Villar

Il Tempo (E. Zotti) – A testa alta. È così che Gonzalo Villar sta pian piano prendendo sempre maggiore dimestichezza con le chiavi del centrocampo della Roma. Testa alta non solo per il modo che ha di portare io pallone e disegnare in modo preciso le geometrie della squadra, ma soprattutto perché lo spagnolo grazie all’umiltà e al lavoro quotidiano sta scalando velocemente le gerarchie di Fonseca, che sembra intenzionato a concedergli una chance importantissima contro l’Inter.

Più di qualcuno teme che le prestazioni dello spagnolo possano presto far piombare a Trigoria un’offerta di qualche big europea, ma rispetto al passatola sensazione è che i Friedkin vogliano creare le fondamenta della nuova Roma con un certo tipo di giocatori. E Villar ricalca in pieno le caratteristiche individuate dalla nuova proprietà: giovane, con margini di crescita e ingaggio sostenibile.