L’entusiasmo non si spegne

Corriere dello Sport (G. Dotto) – Non c’è pace. Le sventure della Roma somigliano alle notti in Lapponia. Infinite. Come la capacità dei tifosi della Roma di rigenerarsi. I ragazzi di Fonseca, mai cosi brillanti e cosi sicuri di sè, sono ora in larga parte in isolamento causa Covid. I tre gol di Mkhitaryan a Genova sembravano ormai aver portato i giallorossi sulla via della luce ma ora tornano le ombre. Nella giornata di ieri oltre alle pessime notizie derivanti da Covid (positivo Kumbulla), anche la conferma della sconfitta a tavolino decretata dalla Corte Sportiva d’Appello. E pensare che erano anni, forse dalla sbornia Champions del 2018, che non si toccava con mano tanto amore.