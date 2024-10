Corriere della Sera (M. Perrone) – L’Elfsborg ha perso l’ultimo scudetto svedese solo per differenza reti, battuto 1-0 e scavalcato nella giornata conclusiva dal Malmoe. Arrivato nel supergirone di EL dopo 4 turni di qualificazione, battuto 3-2 all’esordio dall’AZ, ha un pessimo bilancio europeo in casa: escludendo i preliminari ha vinto solo una partita su 12. addirittura 46 anni fa, con un 2-0 sullo Strasburgo.

Risale a un preliminare del 2009, invece, l’unico successo dell’Elfsborg contro un’italiana: un inutile 1-0 contro la Lazio che aveva vinto 3-0 l’andata all’Olimpico nel playoff della prima edizione chiamata Europa League. Tutte le altre 4 partite, sempre in Uefa/EL, sono finite con una sconfitta.