Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Si ricomincia con le trasferte europee. A Boras, per la prima trasferta europea della Roma, sono attesi circa 600 tifosi giallorossi pronti a dare la carica per poter battere l’Elfsborg. C’è chi ha scelto di arrivare in città ieri, circa un centinaio, mentre il resto del gruppone atterrerà in mattinata all’aeroporto di Goteborg o a quello di Stoccolma. Il settore ospiti dello stadio è posizionato dietro ad una delle due porte ed è adiacente al campo. Nonostante la buona affluenza, la UEFA considera la partita a basso rischio, non è quindi stata lanciata l’allerta di ordine pubblico. La Roma farà ritorno nella capitale dopo la partita.