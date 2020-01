Lega spaccata, Dal Pino eletto presidente ma col giallo

Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega Serie A, chiamato a gestire la confindustria del pallone per i prossimi otto-dieci mesi, quel che resta del quadriennio olimpico. E’ stato eletto con una maggioranza che in parte ricalca gli schieramenti sui diritti tv (12 voti su 20), con molte medio-piccole che non vedono l’ora di intascare i soldi di Mediapro. Dalla sua parte Roma, Lazio, Genoa e forse anche Milan. Mentre Juventus, Inter, Torino, Fiorentina, Bologna e Sassuolo hanno sostenuto il loro candidato iniziale, Gaetano Miccichè. Lo scrive la Gazzetta Dello Sport.