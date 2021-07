L’editoriale di Costanzo: “Lo stadio si farà, vittoria per la Roma”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – E annamo! Adesso lo stadio si fa. La squadra della Roma ha vaccinato tutti. Avrei voluto che i giocatori venissero fotografati mentre si vaccinavano, perché quello sarebbe stato un incentivo verso quanti, magari tifosi, hanno una certa resistenza a vaccinarsi.

Leggo – e mi fa piacere – che Mourinho sta facendo capire di essere un ottimo psicologo, e capendo con intelligenza la psicologia dei giocatori, si adopera a smussare angoli, a venire incontro, a fornire soluzioni. A mio parere, questo vuol dire anche essere un bravo allenatore.

Mi rendo che alla Roma (e anche i romanisti) sognino ogni giorno il rientro il rientro di Spinazzola. È un bravissimo giocatore, sa stare in campo come pochi, però ritengo che sia anche giusto che viva la convalescenza senza rimorsi o senza sentirsi, in qualche modo, un reprobo perché si è fatto male e si è dovuto operare. Mi auguro che parli presto con Mourinho, perché sono certo che il Mister saprà dirgli, se non lo ha già fatto, le parole giuste.