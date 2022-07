Corriere dello Sport (M. Costanzo) – Sono tutti molto contenti, e giustamente, per l’arrivo di Dybala nella squadra. Totti ha regalato al nuovo arrivato la maglia con il numero 10. Complimenti a Francesco e complimenti ai Friedkin per l’acquisto di questo calciatore. Insieme a Batistuta con il Presidente Sensi e a Falcao con il Presidente Viola, è sicuramente il miglior acquisto nella storia della Roma. Non dimentichiamolo.