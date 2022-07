L’editoriale di Costanzo: “Dybala, il numero 10 e i ‘senatori’ Totti e Ibrahimovic”

Corriere dello Sport (M. Costanzo) – A Roma stanno perdendo la testa per Dybala, come era prevedibile e come certamente avrà supposto Mourinho. In questa stagione c’è da fare una riflessione: il successo di una squadra è sì nel valore di un singolo, ma molto di più nel gioco di squadra, nel suo insieme.

Il singolo, come Dybala, serve per far parlare i giornali, per segnare qualche gol e per rendere felici i tifosi. Giannini ha detto che Paulo lo avrebbe visto anche con il “10“, cioè con la maglia di Totti.

Il 13 agosto parte il campionato, poi ci sono i mondiali e poi, probabilmente, ci saranno le elezioni. Ho come l’impressione che in autunno avremo un po’ più da fare. A proposito di elezioni: i tifosi voterebbero per un partito che candida tre-quattro campioni di calcio? Perché Totti non può stare in Parlamento? E così Ibrahimovic?