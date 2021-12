Lecce, Baroni: “Il passaggio del turno è un premio per club e società”

Il Lecce batte lo Spezia 2-0 nei sedicesimi e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma. Il tecnico della squadra pugliese, Marco Baroni, ha commentato così nel post-partita:

“Avevo chiesto ai miei ragazzi di fare un partita di personalità. Lo abbiamo fatto esprimendo anche un buon calcio. Il passaggio del turno è un premio per club e società, ora però testa al campionato. E’ stato un ottimo test, ho avuto buone risposte anche da chi ha giocato meno e da chi ha fatto fatica a calarsi nel nuovo sistema di gioco. Siamo un gruppo giovane e nuovo, ma ho trovato grande disponibilità da tutti interpretando al meglio la partita. La società non ha l’assillo della promozione in A. Abbiamo una linea guida ben chiara. In estate abbiamo ringiovanito la rosa. Siamo ambiziosi. Sul mercato possiamo fare qualche correttivo anche se ho giocatori che stanno facendo bene. Corvino è attento e ci tiene alla città e alla squadra. Vedremo cosa si può fare”.