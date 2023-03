L’ECA a sostegno dei terremotati: presente Dan Friedkin con la maglia della Roma – FOTO

L’ECA, ovvero l’Associazione dei Club Europei, ha promosso un’iniziativa a sostegno dei terremotati di Turchia e Siria. Come si apprende dall’account ufficiale di Twitter, si è svolta oggi la prima giornata di assemblea a Budapest. I membri che hanno preso parte all’iniziativa, hanno indossato la maglia del proprio club. Tra questi, presente anche Dan Friedkin con la maglia giallorossa. Le casacche verrano poi messe all’asta e il ricavato andrà a sostegno delle vittime.

ECA Members all wore their club shirts during our first day at #ECA29GA in Budapest. The shirts will be auctioned with all proceeds dedicated to supporting the earthquake relief effort in both Türkiye and Syria. #WeAreECA #ECA29GA #HeartofFootball pic.twitter.com/9RoUOFJOD3

— ECA (@ECAEurope) March 27, 2023