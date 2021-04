Le pillole di PlayRoma: vittoria del brutto anatroccolo. Pau Lopez simbolo di una Roma fortunata ma brava – VIDEO

La Roma si aggiudica l’andata dei quarti di finale contro l’Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, vincendo in rimonta per 2-1. Dopo il vantaggio di Klaassen nel primo tempo, Pau Lopez para il rigore a Tadic nella ripresa, salvando il risultato. Al 57′ è Lorenzo Pellegrini a riportare il risultato in parità con il gol dell’1-1 su calcio di punizione, poi una rete di Roger Ibanez all’87’ regala la vittoria alla formazione allenata da Fonseca.

Una vittoria importante, ma anche tanta fortuna. In attesa della gara di ritorno, l’analisi di Marco Madeddu e Giorgio De Angelis PlayRoma.

