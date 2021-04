Le pillole di PlayRoma: vittoria contro l’Ajax ed approdo in semifinale di Europa League – VIDEO

La Roma è in paradiso. I giallorossi sono in semifinale di Europa League. Dopo la vittoria per 2-1 all’andata, per superare l’Ajax alla squadra di Fonseca basta un pareggio (1-1). Il primo tempo è di sofferenza per la Roma. Trova il vantaggio con Veretout, ma la rete del francese è annullata prima che la palla superi l’ex Stekelenburg per posizione di fuorigioco. Da quel momento il pressing dell’Ajax è asfissiante. Gli olandesi accarezzano il vantaggio in un paio di circostanze.

Lo trovano però ad inizio di secondo tempo con Brobbey (49′). Il giovane centravanti sfrutta l’indecisione di Cristante e Mancini e supera Pau Lopez in uscita. Pochi minuti il tracollo sembra vicino. Ancora Brobbey recupera palla a Mkhitaryan e calcia: Lopez respinge, ma la palla arriva sui piedi di Tadic che firma il raddoppio. Il gol del serbo è però annullato dal check del Var per il precedente fallo sull’armeno. La Roma risorge e al 72′ arriva la svolta. Percussione sulla sinistra di Calafiori, il giovane laterale mette a sedere Neres ed appoggia dietro per Dzeko: il bosniaco batte Stekelenurg e manda la Roma in semifinale di Europa League. Ad ostacolare la finale di Danzica ci sarà ora il Manchester United. L’andata è in programma il 29 aprile all’Old Trafford, il ritorno il 6 maggio all’Olimpico.

Tanti gli spunti di riflessione. Dall’attendismo scelto da Fonseca, alle sbavature difensive fino ad arrivare al carattere della squadra. Questo e tanto altro nell’analisi di Marco Madeddu e Giorgio De Angelis di PlayRoma.

ISCRIVITI AI CANALI SOCIAL DI PLAYROMA

Link YouTube – t.ly/dW9n

Link Twitch – t.ly/n9CG