Le pillole di PlayRoma: vittoria contro il Bologna non bellissima, ma si resta ancorati al treno Champions – VIDEO

La Roma vince contro il Bologna per 1-0 e rimane ancorata al treno Champions anche se è il fanalino di coda di questa fila. Decide nel finale di primo tempo Borja Mayoral che salta Skorupski in uscita con un gran tocco sotto prima di mettere in gol a porta vuota. Qualche rischio di troppo per i giallorossi soprattutto nel primo tempo dove è stato decisivo anche Mirante in un paio di occasioni, mentre in altre importante è stata la mancanza di freddezza dei bolognesi.

Una vittoria che dà morale prima del match di ritorno in Europa League contro l’Ajax. L’analisi di Marco Madeddu e Giorgio De Angelis PlayRoma.

