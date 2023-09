Corriere dello Sport Roma (J. Aliprandi) – Il deludente avvio di stagione non ferma la passione dei romanisti per la squadra di Mou. Anzi, la raddoppia. Perché a una settimana dalla ripresa del campionato, quindi la sfida contro Empoli, e a quasi un mese dalla prima in casa in Europa League contro il Servette lo stadio va già quasi verso il sold out in entrambe le gare. Oltre centomila tifosi in totale tra i due match. Un bagno d’amore che prosegue e non vede interruzioni nonostante i problem affrontati dalla squadra, e che rafforza ulteriormente il legame tra l’ambiente e questa Roma. Contro l’Empoli sono oltre 50mila i biglietti venduti, vendita che proseguirà anche nei prossimi giorni e che porterà probabilmente verso il tutto esaurito numero trentasei dell’era Mourinho.

LE NOVITÀ

Contro la squadra di Zanetti inoltre alcune novità che renderanno lo stadio ancor più caldo. Da martedì scorso, quando si è aperta la vendita libera, è stato possible acquista rei biglietti per le curve e anche per la tribuna Tevere Parterre. Quest’ultima nelle prime gare non era stata disponibile per alcuni lavori previsti allo stadio e che coinvolgevano il settore: adesso invece i romanisti potranno finalmente rioccupare la tribuna. l’altra novità coinvolge invece le curve sud e nord: la Roma ha ottenuto l’ok per poter sfruttare i due settori con capienza al 100% visto che nelle finali di coppa Italia non c’è mai stata una limitazione dei posti come accade, invece, nelle partite dei giallorossi. Sono quindi circa trecento biglietti in più per ogni curva messi a disposizione dei tifosi. Aumentano i posti, diminuiscono i costi: la apertura della tribuna e i seggiolini aggiuntivi nelle curve ha permesso di ridistribuire i prezzi, sempre andando incontro al settori popolari, che hanno costi più bassi rispetto alla gara contro la Salemitana.

SERVETTE E PACK

In Europa League i biglietti stanno andando a ruba. Oltre al successo per la campagna abbonamenti europea, anche la vendita libera è stata più che positiva, a tal punto che per la gara del 5 ottobre sono già 51mila i tifosi prenotati all‘Olimpico per un sold out indicato a 55mila spettatori per le restrizioni imposte dall’Uefa peri fatti di Budapest. Prezzi ridotti, dicevamo, e offerte vantaggiose: bastano 21 euro a partita per seguire la Roma contro Frosinone, Monza e Slavia Praga.