Un alleato della Roma per arrivare a Wesley è l’Everton, altro club dei Friedkin che, però, non ha vincoli del fair play finanziario. L’idea che prende quota è proprio quella che vede il club inglese comprare il terzino del Flamengo, per poi girarlo in prestito alla Roma. L’affare, però, non è semplice; come riporta il portale brasiliano S1Live, la prima offerta dell’Everton è stata rispedita al mittente.