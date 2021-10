Lazio, Sarri si lamenta ancora: “Il fatto di giocare a meno di 72 ore dopo l’ultima parta non ci aiuta”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“A Bergamo speriamo di avere un atteggiamento diverso. Anche se il fatto di giocare ancora una volta meno di 72 ore dopo l’ultima parta non ci aiuta. Negli ultimi anni la Lazio in Champions ci è andata una sola volta e in un periodo in cui Milan e Inter erano in posizione marginale. Non è facile, anche perché pure in Europa vediamo che arrivano davanti sempre le stesse, quelle economicamente più forti. Certe situazioni si possono ribaltare, ma è un percorso lungo“.