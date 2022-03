La Lazio affronterà il Venezia questa sera allo Stadio Olimpico, nel posticipo della 29esima giornata di Serie A. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha dichiarato di non pensare ancora al derby, in programma domenica alle ore 18:00. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“Se pensiamo già al derby? In questo momento non mi importa niente del derby, dobbiamo affrontare il Venezia. Non mi sembra il caso di pensare alla Roma adesso”.