Lazio, Sarri: “Andiamo fuori meritatamente. Non siamo pronti per queste competizioni. Derby? I giocatori sono privi di energie”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è stato intervistato nel post partita del match perso dai suoi contro l’AZ. Queste le parole del tecnico anche in vista del derby:

Cosa lascia la partita?

Andiamo fuori meritatamente. Abbiamo giocato bene fino al primo gol

Sulla stagione europea.

Non abbiamo la struttura per fare più di una competizione. È una constatazione facile. Non siamo pronti per queste competizioni, c’è tanto da lavorare.

Come ci arriva al derby?

I giocatori sono al lumicino di energie, ma per motivi logici.

In cosa si può migliorare?

In tutto. Questi (l’Az Alkmaar, ndr) in Youth League hanno fatto 5 gol al Real Madrid, noi giochiamo in Primavera 2.