La Lazio rende noto che da domani inizierà la vendita per i biglietti del derby, in programma domenica 26 settembre alle ore 18.00. I tagliandi disponibili nella prima fase saranno quelli riservati agli abbonati biancocelesti nella stagione 2019-20, ma da lunedì 20 settembre inizierà la fase di vendita libera a partire dalle ore 16.00. Per i tifosi giallorossi saranno disponibili anche alcuni biglietti per la Tribuna Tevere e Monte Mario.