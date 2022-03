Lazio – Roma di vent’anni fa: poker di Montella e il 6 unica di Totti. I giallorossi annientano gli avversari

Pagine Romaniste (A. Ferrantino) – Sono passati 20 anni da allora. La Roma di Fabio Capello, con il tricolore sul petto e in piena lotta scudetto, in un Olimpico gremito di tifosi affrontava la Lazio nel derby capitolino. 72.454 gli spettatori accorsi allo stadio per assistere al match valevole per la 26esima di campionato. La Sud, prima della partita, sceglie una coreografia spartana: pochi disegni e pochi colori; un solo messaggio diretto e sentito: “Onore a chi ci ha lasciato con la Roma nel cuore”. Poi un altro striscione: “Anche noi campioni d’Italia”. Tra questi gli ultrà onnipresenti nei cuori giallorossi: Antonio De Falchi, Dante, Roberto Rulli.

Fischio d’inizio alle 20.30 e dopo soli 13 minuti di gioco Montella apre le marcature. Ne seguono altre due ai minuti 30 e 37. La Lazio è sotto assedio. I giallorossi hanno fame e non sono sazi dopo il 0-3 del primo tempo. Tornati in campo Stankovic, al minuto 8 della ripresa illude i tifosi biancocelesti e scalda gli undici giallorossi. Dopo 11 minuti ancora Montella. Poker dell’aeroplanino. Chiude definitivamente il match la rete del capitano, Francesco Totti: un cucchiaio sotto la curva Nord con esultanza sotto la Monte Mario mostrando una maglia con la scritta “6 unica”. Si tratta della terza celebrazione iconica del capitano in un derby. La prima nel campionato 1998, Lazio-Roma 3-3: “29-11-98, Ragazzi carica!”. La seconda la più famosa “Vi ho purgato ancora”, in Roma-Lazio 3-1 del 1999.

Oltre alle reti, la vittoria e la conquista della vetta, quella gara è ricordata anche per l’uscita del capitano biancoceleste dopo soli 45 minuti di gioco. Se la Lazio ha subito 3 reti nel primo tempo, la colpa è solo sua. Si è fatto beffare in tutti e tre i casi da Vincenzo Montella. “Ero imbambolato, meglio che sia uscito”, così si espresse al margine di quella gara diventata una leggenda da raccontare ai più piccoli.

Il Tabellino

LAZIO: Peruzzi, Baggio (1′ st Poborsky), Nesta (1′ st Gottardi), Mihajlovic, Couto, Stankovic, Giannichedda, Fiore, Pancaro, Crespo, Inzaghi (30′ st Liverani)

ALLENATORE: Zaccheroni

PANCHINA: Marchegiani, Mendieta, C. Lopez, Comazzi

ROMA: Antonioli, Panucci, Samuel, Zebina, Cafu, Lima, Emerson (39′ st Assuncao), Candela, Totti, Montella (29′ Cassano), Delvecchio (15′ st Tommasi)

ALLENATORE: Capello

PANCHINA: Pelizzoli, Aldair, Cufrè, Guigou

ARBITRO: Rosetti di Torino

MARCATORI: 13’ pt, 30’ pt, 37’ pt Montella, 8’ st Stankovic, 19’ st Montella, 27’ st Totti