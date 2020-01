Lazio-Napoli e Roma-Juve. Olimpico “caldo” per 48 ore. Scatta l’allerta per gli ultrà

Sarà un weekend di grande calcio ma anche di disagi alla viabilità per chi si muove attorno all’Olimpico e, soprattutto, di massima allerta per l’arrivo delle tifoserie di Napoli e Juventus. L’arrivo dei partenopei nella Capitale riporta alla memoria i tragici avvenimenti on occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina nel 2014 quando morì Ciro Esposito. La trasferta non è stata vietata, ma è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania che non siano in possesso della tessera del tifoso. Ne dovrebbero arrivati un migliaio a cui si andranno a sommare altri 500-1000 che risiedono fuori dalla Campania. Il questore di Roma Carmine Esposito stamani metterà a punto in un tavolo tecnico tutte le ultime misure di sicurezza. A vegliare sulla sicurezza del doppio evento casalingo ci saranno in ciascuna occasione non meno di duemila agenti tra polizia, carabinieri, finanze e vigili urbani. A cui si sommeranno almeno 800 steward. Lo scrive Il Messaggero.