L’attesissimo derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma è ormai alle porte. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha rilasciato un’intervista a Lazio Style in occasione del compleanno del club dove tratta anche l’importanza della stracittadina. Queste le sue parole:

“Oggi è una giornata importante in attesa dell’appuntamento importante che ci sarà domani. Noi dobbiamo essere coscienti di avere un bagaglio culturale e di sentimenti che vanno aldilà della storia. Sono 124 anni che li abbiamo, siamo ente morale e cerchiamo di coltivare gli aspetti umani delle persone e vogliamo tramandarli alle prossime generazioni. Stiamo cercando di creare un legame indissolubile tra squadra, tifosi e club basato sul reciproco rispetto, per coltivare un percorso dove tutti insieme uniti portiamo avanti la nostra bandiera e il nostro orgoglio, portando i valori di uno sport sano, lo spirito di gruppo e la solidarietà. Il calcio deve aiutare i meno fortunati e dare soddisfazioni, tramandando i valori e rafforzare l’identità, fatta di sacrificio, sudore e grande attaccamento alla maglia. Stiamo costituendo un Lazio Club in Senato, vogliamo essere un punto di riferimento. Dobbiamo essere diversi, nell’accezione positiva, coniugando lo sport col sociale. Le persone attraverso i nostri risultati, sorpassano le difficoltà umane.”

“Stiamo anche cambiando sulla comunicazione. Adesso la nostra gente potrà essere più vicina ai nostri beniamini, potrà entrare nel centro sportivo. Oggi non sono in Senato ma sono qui, a testimoniare come la mia presenza debba esprimere la nostra identità. I tifosi devono aiutarci, noi faremo la differenza sotto al livello sportivo. Gli prometto che attraverso i fatti la Lazio darà grandi risultati sportivi. Stiamo dimostrando di rappresentare anche il futuro. Vogliamo dimostrare ai nostri padri fondatori che la loro scelta è stata giusta, che siamo la prima squadra della capitale. Abbiamo avuto dei caduti in guerra (la prima mondiale, ndr), siamo stati presenti a Piazza Venezia durante il ricordo. Abbiamo avuto momenti difficoltà che abbiamo superato, mantenendo ferma la nostra posizione, che rivendichiamo con orgoglio. Anche con l’aiuto dei nostri tifosi. Il derby è un campionato nel campionato, la supremazia è legata anche ai fatti e non solo alla storia. Dobbiamo credere nel nostro gruppo, molto forte e che deve trovare sul campo delle risposte. Solo con l’aiuto del nostro dodicesimo uomo in campo possiamo dare anche più delle nostre possibilità. Vogliamo dare soddisfazioni grandi alla nostra gente. Dal 2024 vorrei che la squadra mantenesse il profilo visto nelle ultime gare, vorrei creare un corpo unico per raggiungere gli obiettivi. Sono convinto che solo così potremo levarci delle soddisfazioni. Vedremo i fatti, saremo punti di riferimento in questa città, come sempre siamo stati.”