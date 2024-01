Domani alle 18 la Roma affronterà la Lazio nell’attesissima gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Dall’allenamento di rifinitura di oggi sembrano filtrare buone notizie per Mourinho: Llorente e Kumbulla si sono allenati regolarmente con il gruppo. E proprio il difensore albanese pochi minuti fa ha condiviso sui suoi canali social un post molto speciale, che sembra preannunciare il ritorno in campo dopo mesi dall’infortunio al legamento crociato. Il classe 2000 ha scritto: “Non vedo l’ora…”. Che sia un’anticipazione del fatto che possa tornare tra i convocati dello Special One proprio domani in occasione del derby?