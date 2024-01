Giornata di presentazione in casa Frosinone. I gialloblù hanno infatti indetto una conferenza stampa per annunciare il nuovo rinforzo Kevin Bonifazi. A presenziare durante la conferenza c’erano anche il tecnico Eusebio Di Francesco e il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi. Proprio il ds ha rilasciato alcune dichiarazioni circa l’affare saltato con la Juve per Huijsen. Queste le sue parole:

Caso Huijsen: cosa è successo?

“Non ne voglio più parlare, preferisco pensare di avere ragazzi come Kevin che hanno rinunciato a qualcosa per venire qui. A me piace andare avanti, Huijsen è già passato. Non ci sto pensando, ho avuto tante fidanzate ma quando finisce le dimentico”.