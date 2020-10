Lazio lanciata, Roma in orbita: il derby promette scintille

La Gazzetta dello Sport (Bergonzini-Scano) – Due strisce positive. Una però è destinata ad interrompersi proprio nel giorno della gara più sentita. Il derby Primavera, in programma oggi al Fersini può aprire le porte del paradiso, ma anche riservare cocenti delusioni. La Lazio ha cominciato la stagione con tre vittorie e tre pareggi fra campionato a Coppa Italia. Ottimo avvio, considerando le difficoltà delle ultime annate. Di fronte però ci sono i pari età della Roma. La stagione dei giallorossi, fin qui, è stata perfetta: quattro partite, quattro vittorie con 13 gol fatti e 6 subiti. Ora lo scontro diretto che porrà fine a una delle due serie: o i biancocelesti perderanno la loro imbattibilità, oppure i giallorossi non saranno più a punteggio pieno. La Roma di De Rossi non vuole sciupare questo inizio spettacolare. I 13 gol segnati finora , con una media di 3 gol a partita, sorridono ai giallorossi che dalla loro hanno anche il capocannoniere del campionato: il classe 2002 Zalewski. C’è poi Tall, punta senegalese classe 2001, che finora ha segnato 4 gol. Sarà la sua prima stracittadina: un’emozione fortissima per un romanista come lui. E contro la Lazio, non è mai una partita qualsiasi.