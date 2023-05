Come anticipato dal presidente Claudio Lotito, per celebrare la Coppa Italia di 10 anni fa, la Lazio il 26 maggio userà una maglia celebrativa, presentata sul profilo Twitter della società biancoceleste con un video. La scritta sul retro del collo presenta la scritta “L’aquila e’ Roma” e agli occhi più attenti non è sfuggito l’errore sulla e, apostrofata anziché accentata.