L’attaccante secondo Mourinho: “Trovatene uno che fa 30 gol e lo porto a Roma”

La Roma è ancora alla ricerca di una punta per la prossima stagione, ma Josè Mourinho dà delle indicazioni. Ai microfoni di Talksport, il portoghese ha commentato la prestazione dell’Inghilterra, nel match vinto per 1-0 contro la Croazia. Parlando della prestazione di Harry Kane, lo Special One ha spiegato il suo punto di vista sugli attaccanti:

“Ci sono quegli attaccanti che quando non segnano comunque continuano a giocare. Kane è uno di quelli. Sul gol di Sterling pur non toccando la palla ha fatto metà del lavoro. Se pensi a Rooney, lui era un numero 10 ma a volte faceva il centrocampista: questi ragazzi hanno di più che la sola finalizzazione. Gli attaccanti egoisti? Il loro problema è che quando non segnano non fanno nulla. Trovatemi un attaccante egoista che faccia 30 gol e lo metto nella valigia per Roma”.