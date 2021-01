L’AS Roma ritrova il sorriso, ma che fatica con il Napoli

Il Tempo (E.Zotti) – Anno nuovo, vita nuova, ma quanta fatica. Nell’ultima gara del girone d’andata di Serie A femminile l’AS Roma torna a vincere in campionato battendo 3-2 il Napoli ultimo in classifica, ma le reti subite hanno messo in luce alcuni aspetti su cui le giallorosse devono ancora lavorare molto. Il successo di ieri interrompe una striscia negativa che durava da tre mesi. La Roma non vinceva in Serie A dal 17 ottobre, al Tre Fontane addirittura dal 4 ottobre.

Leggi anche: Faraone o Bernard, Fonseca spera

Il match inizia subito in salita a causa di una disattenzione su calcio d’angolo che consente alle azzurre di portarsi in vantaggio, ma la squadra di Bavagnoli si sveglia e nel giro di 20′ ribalta il risultato grazie ad un rigore di Andressa e al settimo centro stagionale di Serturini. A inizio ripresa le ospiti pareggiano su rigore, a scacciare i fantasmi ci pensa capitan Bartoli, che firma il terzo gol su assist di Thomas e regala a Bavagnoli i primi tre punti del 2021. La Roma chiude la prima parte di campionato al sesto posto in classifica, con 16 punti.