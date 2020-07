L’annuncio di paternità di Ibanez: “Oggi capisco cosa significa provare il vero amore” – FOTO

Sono giorni speciali per Roger Ibanez, che ha iniziato a giocare le prime partite con la Roma e ha da poco scoperto che diventerà padre. La sua compagna infatti è incinta. L’annuncio l’ha fatto lui stesso con un post su Instagram:

“Chi ha detto che 1+1 non fa 3? Sei arrivato nella nostra vita dal nulla, ma con i tuoi tempi. Oggi capisco cosa significa provare il vero amore. Quando ho saputo che sarei diventato un padre confesso che ero un po’ spaventato, non sapevo come reagire. Ma col passare dei giorni mi sono reso conto di quanto sia meraviglioso, sapere che sto costruendo una famiglia accanto a una persona incredibile che mi sostiene ogni giorno. Ci stiamo ancora abituando, ogni giorno impariamo qualcosa, ma sono sicuro che faremo bene”.