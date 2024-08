Will Still, allenatore del Lens, ha parlato in conferenza stampa riguardo a Danso vicinissimo alla Roma e in uscita dal club. Queste le sue parole:

“Tutti sono consapevoli di quello che sta succedendo con Kevin, le trattative sono in corso. Vedremo se verrà con noi in Grecia. Danso non ha ancora firmato, per quanto ne so, è ancora un giocatore di RC Lens. Potrebbe cambiare in tre minuti, due ore, due giorni, non lo so. Per ora è in palestra se vuoi andarlo a trovare, è sempre felice di essere qui. Ci aspettavamo che se ne andasse, non mentiamo, sapevamo che ci sarebbe stato interesse per lui. Bisogna adattarsi. Questa è la realtà del calcio, ci sono sempre partenze e arrivi. Ma è sempre difficile vedere un bravo ragazzo andarsene”.