L’agente di Schick: “La cifra del riscatto per il Lipsia è alta, è impossibile farlo restare in Germania”

Pavel Paska, agente di Patrik Schick, vivrà un’estate turbolenta per piazzare il suo assistito. Il Lipsia lo vuole, ma non può permettersi di sborsare la cifra del riscatto e quindi ci sarà da trovare una nuova sistemazione. Il procuratore è stato intervistato dal sito idnez.cz ed ha parlato della situazione dell’attaccante. Queste le sue parole:

“Siamo d’accordo sul fatto che fino a quando il Lipsia sarà in Champions League, non commenteremo lo sviluppo delle trattative. Non vogliamo distrarre il giocatore o il club. Quando l’opzione è stata impostata era un momento diverso. Allo stato attuale, la cifra per il riscatto è così alta che è impossibile farlo restare al Lipsia. Il coronavirus ha paralizzato l’intero mercato dei trasferimenti. Il Lipsia lo ha aiutato molto: si è infortunato quando è arrivato, è guarito e poi si è fatto male in Nazionale. Ma loro sono stati pazienti e credevano in lui. Per ora non c’è fretta. Ha ancora un contratto di due anni con la Roma. E il mercato è aperto fino al 5 ottobre“.