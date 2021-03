L’agente di Mayoral: “Resta sicuro a Roma, o per lo meno lo speriamo”

Alejandro Camano, agente di Borja Mayoral, ha parlato dell’attaccante arrivato alla Roma nella scorsa estate. Ecco le sue parole:

“Resta sicuro, per lo meno lo speriamo. Mayoral è stato uno dei migliori giocatori della storia del settore giovanile del Real Madrid, non è una sorpresa, ma è un attaccante simile a Benzema. Non è solamente un centravanti, ma sa giocare anche con la squadra. A 20 anni è un giocatore impressionante. A Wolfsburg ci è andato a 18 anni, era troppo giovane. Tornando al Real Madrid ha giocato 10 partite e segnato 7 reti. Benzema ha detto che è un crack e noi lo abbiamo portato a Roma convinti che lo sia. Non è una sorpresa, ma darà grandi soddisfazioni ai tifosi”.