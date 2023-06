Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, sarebbe arrivato a Roma e questa sera sarà presente allo Stadio Olimpico per la sfida con lo Spezia. Settimana prossima, scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarà l’incontro con Tiago Pinto per convincere la Joya far scattare il ritocco dell’ingaggio fino a 6 milioni, per eliminare la clausola rescissoria da 12 milioni valida per l’estero. Un tassello importante potrebbe essere la qualificazione in Europa League, che questa sera va guadagnata sul campo.