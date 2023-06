Il presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, starebbe vagliando alcuni nomi per la successione alla panchina di Galtier. Nelle scorse settimane, alcune indiscrezioni indicavano José Mourinho come il favorito per la panchina parigina, anche grazie all’amicizia con Campos. Stando a quanto riportato da AS, il presidente saudita non gradirebbe lo Special One e avrebbe bocciato anche l’opzione Thiago Motta, vista la poca esperienza in ambito internazionale. Il favorito per la panchina ora sarebbe Luis Enrique, che ha sirene anche dalla Premier League.