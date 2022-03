L’Agcom multa Sky per spot ingannevoli

Il Tempo – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un’istruttoria nei confronti di Sky Italia irrogando alla società una sanzione di 1 milione di euro per la diffusione di informazioni ingannevoli sull’aggiudicazione dei diritti calcistici delle partite del campionato di calcio di Serie A.

L’emittente nella primavera 2021 avrebbe lasciato intendere la possibilità per i propri abbonati di poter continuare a fruire dei contenuti relativi al campionato di Serie A, come accaduto nella precedente stagione. Sky ritiene “infondata” la decisione e “si appresta a far valere le sue ragioni nelle sedi competenti”.