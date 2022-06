L’ad della della Lega Serie A De Siervo contro il CEO della Roma: “Le trattative parallele per i Diritti TV sono dannose e lesive”

Momenti di tensione per la Serie A con l’indice di liquidità. Il Tar si è espresso definendolo una “pezza” federale, ma le cose non sono finite qui. Ci sono strascichi anche per quanto riguarda i Diritti TV tra Casini, presidente della Lega Serie A, e De Siervo, l’ad. Proprio quest’ultimo si è scagliato contro la Roma, più precisamente contro il CEO Pietro Berardi. Le sue parole nel comunicato:

“Egregio Dott. Berardi,

Faccio seguito a quanto da Lei comunicato “candidamente” in Assemblea, per chiederLe formalmente quando, in base a quale titolo e in forza a quale mandato la AS Roma ha “negoziato” la licenza in oggetto. Colgo l’occasione per stigmatizzare il fatto che trattative parallele a quelle degli organi statutari, da chicchessia condotte, o comunque, direttamente e/o indirettamente, conosciute e/o sostenute, oltre che lesive delle prerogative dei soggetti competenti, sono dannose:

1 – per l’interesse collettivo delle Associate alla Lega;

2 – per la credibilità stessa dei processi instaurati da Lega verso l’esterno;

3 – per la struttura stessa di Lega che vede così violato il proprio statuto nonché delegittimato il proprio organigramma e le proprie regole di funzionamento”.