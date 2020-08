L’accordo è vincolante, il passaggio delle quote deve avvenire entro il 17

Il Messaggero – Il trasferimento di tutte le azioni in mano a James Pallotta, da perfezionare entro il 17 agosto, in cambio di 591 milioni di euro, debiti compresi: sono questi, secondo il comunicato della Roma, i termini dell’accordo sottoscritto tra mercoledì e giovedì per il passaggio del club da James Pallotta a Dan Friedkin. Nella nota si parla di un accordo “vincolante”. Dovranno essere rispettate naturalmente tutte le condizioni standard per questo tipo di transazioni. Per esempio, As Roma Spv ha il diritto di risolvere gli accordi sottoscritti e trattenere l’importo versato in deposito a garanzia come commissione di risoluzione, “nel caso in cui l’operazione non si concluda entro il 17 agosto 2020 o prima di tale data, e tale termine non sia esteso da As Roma Spv“. Si specifica che sia As Roma Spv che Friedkin hanno il diritto di risolvere l’accordo sottoscritto senza trattenere alcuna commissione di risoluzione, nel caso in cui non si concluda l’operazione entro il 31 agosto. Il completamento dell’operazione comporterà l’obbligo per Friedkin di lanciare un’Offerta pubblica obbligatoria sulle azioni in circolazione del club.