Corriere dello Sera – La Fiorentina è l’unica squadra che Fonseca ha battuto sempre. Prima un 4-1 in trasferta e poi un 2-1 e un 2-0 all’Olimpico. Se riuscisse a bissare il successo di Firenze sarebbe l’unico allenatore romanista capace di vincere due volte consecutive sul campo della Viola. Fonseca poi rimarrebbe anche davanti ad Inzaghi in un derby a distanza. Sul podio della media punti in carriera il portoghese si trova a 1,83 mentre il rivale laziale è a 1,82.