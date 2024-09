Attraverso un comunicato la Uefa ha annunciato una riduzione del prezzo massimo dei biglietti che i club di casa possono richiedere ai tifosi ospiti nelle tre competizioni maschili per club:

“A partire dalla stagione 2024/25, il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti sarà di 60 euro in UEFA Champions League, 40 euro in UEFA Europa League e 20 euro in UEFA Conference League. I prezzi saranno ulteriormente ridotti nella stagione 2025/26 a un massimo di 50 euro in UEFA Champions League, 35 euro in UEFA Europa League e ancora 20 euro in UEFA Conference League. La decisione giunge dopo un’ampia consultazione con la European Club Association (ECA) e Football Supporters Europe (FSE) e fa parte di un lavoro collettivo più ampio per migliorare l’esperienza dei tifosi nelle competizioni europee, rispecchiando l’impegno comune tra la UEFA e le parti interessate a mettere i tifosi al primo posto”.

it.uefa.com