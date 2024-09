Il Messaggero (P. Liguori) – Oggi si gioca a Genova, per la prima vittoria dopo quattro giornate. I giocatori ci sono, adesso si deve vedere la squadra e non è cosa da poco, è il vero nuovo inizio. Dunque, prima Daniele, a lui tocca il compito più difficile: assemblare e consolidare una squadra forte, vincente, dare corpo all’idea di poter finire tra le prime quattro. E torniamo a Totti: il Capitano ha parlato di confusione nel mercato (come dargli torto) ma soprattutto il rischio di un De Rossi troppo solo come fu Mourinho. José sapeva cavarsela per fatti suoi, ma perché la Roma tace anche quest’anno? C’è un nuovo direttore, nuovo e giovane, una Amministratrice, mai hanno detto qual’è l’obiettivo da raggiungere. Adesso pensiamo ci vogliano subito un gruppo di vittorie, poi ci ragioneremo meglio.