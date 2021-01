La spinta di El Shaarawy: vuole liberarsi gratis dai cinesi

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma ci riprova per El Shaarawy e lui tornerebbe di corsa. Bisogna però superare i paletti economici posti dallo Shanghai Shenhua che non vuole farlo andare via gratis. In un mercato dove ci saranno pochi soldi da spendere la priorità sarà data al trequartista che possa giocare alle spalle di Dzeko. Carles Perez ha avuto un’involuzione rispetto a quando è arrivato alla Roma e la società cerca una sistemazione in prestito. El Shaarawy sa che tornando in Italia ha la possibilità di guadagnare un posto in Nazionale per l’Europeo e spinge, col suo entourage, per convincere i cinesi a darlo in prestito gratuito fino a giugno.

Il cartellino di Bernard, invece, costa 15 milioni di euro e tornerebbe volentieri a lavorare con Fonseca. La Roma potrebbe inserire Olsen nella trattativa che Ancelotti vuole acquistare a titolo definitivo. Intanto prosegue anche la corsa per piazzare gli esuberi e tra questi c’è Diawara che ha qualche richiesta in Inghilterra. In lizza anche Fazio e Perez. Per l’esterno basso tra i nomi sul taccuino di Pinto c’è Montiel. Ha una clausola rescissoria di 20 milioni ma si svincola a giugno.