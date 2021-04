La spiegazione di Cristante: “Abbiamo provato a vincere, questo il nostro errore”

Corriere dello Sport (G. Marota) – Un primo tempo di luce nel Teatro dei Sogni. Poi, il caos. Inspiegabile e improvviso, come un incubo che spezza una notte piacevole. La Roma s’è dissolta nella ripresa dell’Old Trafford senza reagire, incassando 5 gol in 38 minuti. Errori individuali, di reparto, di interpretazione e di posizionamento: nel secondo tempo è crollata tutta l’impalcatura faticosamente costruita nei primi minuti.

Il 6-2 finale è uno schiaffo terribile. “Non c’è niente da salvare – ha detto Cristante – non possiamo fare un secondo tempo così, non ci abbiamo capito niente e abbiamo buttato via tutto quello che eravamo riusciti a fare di nuovo“.

Il numero 4 è una statua di sale ai microfoni di Sky. Vorrebbe forse urlare il suo dispiacere, ma mantiene la calma e resta lucido in un’intervista che somiglia ad un lungo mea culpa. “Avevamo preparato la partita con la difesa alta, ma abbiamo fatto troppi errori. Con questi avversari non puoi concedere niente, ti fanno subito gol. Dovevamo rimanere più compatti nel momento di difficoltà, magari cercare di mantenere più il risultato e difenderlo. Invece abbiamo provato a segnare a vincere. Abbiamo sbagliato“.