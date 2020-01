La Signora in Giallorosso, in diretta su Teleroma 56, canale 15 del digitale terrestre. Puntata di lunedì 6 gennaio 2020. In studio con Massimo Ruggeri: Piero Torri (Il Romanista/Tele Radio Stereo), Giuseppe Manfridi (scrittore), Zbigniew Boniek (Presidente Federazione calcistica della Polonia), Alessandro Austini (Il Tempo), Federico Nisii (Tele Radio Stereo), David Moresco (Pagine Romaniste), Yuri Oggiano (Ufficio stampa Roma calcio a 5) e Alice Dionisi.