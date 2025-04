In un giorno di lutto per la Chiesa e per milioni di fedeli in tutto il mondo, anche il calcio italiano si prende una pausa. La morte di Papa Francesco, annunciata questa mattina, ha spinto le istituzioni sportive a una riflessione doverosa, culminata con la decisione di fermare le competizioni ufficiali previste per oggi.

La Lega Serie A ha ufficializzato attraverso una nota il rinvio di tutte le gare in programma nella giornata odierna, sia per il Campionato di Serie A Enilive che per il Primavera 1. Una scelta che va oltre lo sport, nel segno del rispetto per una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo. Le nuove date verranno rese note nei prossimi giorni.

Ecco il comunicato della Lega:

“A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti

Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di

Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi.”

Di seguito le gare rinviate:

Torino-Udinese

Cagliari-Fiorentina

Genoa-Lazio

Parma-Juventus

PRIMAVERA 1:

Roma-Udinese

Monza-Sassuolo

Sampdoria-Torino