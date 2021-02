La Roma vola a Cagliari per tornare a incantare

Il Tempo (E.Zotti) – Ritorno alle origini. E’ questo l’obiettivo della Roma Primavera, deve svegliarsi dal letargo invernale prima di sprecare tutto il vantaggio accumulato nella prima parte di stagione. Oggi alle 15 i giallorossi affrontano il Cagliari in trasferta, in una partita tutt’altro che semplice dopo un inizio 2021 da dimenticare: su quattro gare disputate la Roma ha battuto soltanto il Torino, uscendo sconfitta contro Spal, Hellas Verona (eliminazione dalla Coppa Italia) e Inter.

Un brusco passo indietro rispetto alle sei vittorie consecutive delle prime giornate di campionato. L’unico modo per superare la crisi è tornare a vincere. Per farlo il tecnico romanista dovrebbe puntare su Ndiaye, Feratovic e Vicario davanti a Boer, in mediana spazio a Podgoreanu e Ciervo sugli esterni, con Tripi e Darboe centriali, mentre Milanese e Zalewski agiranno a supporto di Tall.